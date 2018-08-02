Американський журнал опублікував досі невидане оповідання Хемінгуея

"В нашому 55-му номері ми с гордістю представляємо неопубліковане раніше оповідання Ернеста Хемінгуея під назвою "Кімната на боці саду". Коротка історія розгортається в готелі Ritz в Парижі і розказана від лиця чоловіка на ім'я Роберт, якого також називають "Тато". Це яскравий опис солдат, які втомились від війни, але сподіваються на майбутнє. Дослідник творчості Хемінгуея Кірк Корнутт напише післямову, в якій опише історичний і біографічний контекст цього твору", - йдеться в анотації до номера.



Номер з оповіданням коштує 9,99 долара.



Нагадаємо, аукціонний дім Sotheby's виставить на торги нотатки колишнього голови КНР Мао Цзедуна. Рідкісна колекція записів, перша з яких датується 1975 роком, містить думки Мао Цзедуна про китайську класичну літературу.



