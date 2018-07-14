Американский телеканал CNBC сообщил об успешных испытаниях в России гиперзвуковых ракет

По их данным, к настоящему моменту три испытания “Кинжала” завершились успешно. Последнее из них состоялось в текущем месяце. Ракета поразила цель на расстоянии около 800 км, утверждает CNBC.

Всего Россия провела к настоящему моменту 12 испытаний на истребителе-перехватчике МиГ-31, сообщают источники телеканала. Сейчас, по их данным, ведутся работы по подготовке испытаний “Кинжала” на стратегических бомбардировщиках. CNBC отмечает, что в настоящий момент США не обладают средствами обороны, с помощью которых можно защититься от “Кинжала”.

Ранее источник канала сообщил, что гиперзвуковые ракеты из состава комплекса “Кинжал” испытают на бомбардировщике Ту-22М3.

Как сообщал УНН, СНБО позволила Минобороны закупать оружие за рубежом по прямым контрактам.