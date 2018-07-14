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Американський телеканал CNBC повідомив про успішні випробування в Росії гіперзвукових ракет

Американський телеканал CNBC повідомив про успішні випробування в Росії гіперзвукових ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Гіперзвукові ракети зі складу новітнього російського комплексу “Кинджал” успішно проходять випробування і, швидше за все, можуть бути готові до бойового застосування вже до 2020 року. З таким твердженням виступив у п’ятницю телеканал CNBC, який посилається на джерела, знайомі з доповідями розвідки США на цю тему, повідомляє УНН.

За їхніми даними, на цей момент три випробування “Кинджалу” завершилися успішно. Останнє з них відбулося в поточному місяці. Ракета влучила в ціль на відстані близько 800 км, стверджує CNBC.

Всього Росія провела на цей момент 12 випробувань на винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, повідомляють джерела телеканалу. Зараз, за їхніми даними, ведуться роботи з підготовки випробувань “Кинджалу” на стратегічних бомбардувальниках. CNBC відзначає, що в даний момент США не мають засобів оборони, за допомогою яких можна захиститися від “Кинджалу”.

Раніше джерело каналу повідомив, що гіперзвукові ракети зі складу комплексу “Кинджал” випробують на бомбардувальнику Ту-22М3.

Як повідомляв УНН, РНБО дозволила Міноборони закуповувати зброю за кордоном за прямими контрактами.

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