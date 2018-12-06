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Американский супермаркет оштрафован на 7,4 млн долл. за мусор

Киев • УНН

 • 8985 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Суд США обязал сеть супермаркетов Target Store заплатить 7,4 млн долл. за небрежное обращение с опасными отходами. Об этом сообщает startribune.com, передает УНН.

Американский супермаркет оштрафован на 7,4 млн долл. за мусор

"На протяжении четырех лет (с 2012 по 2016 год) Target Store нарушала правила утилизации опасных отходов, таких как батарейки, аэрозольные баллоны, люминесцентные лампы и шприцы", - говорится в сообщении.

Также указывается, что компания игнорирует правила утилизации ядовитых отходов не первый раз. В 2011 году суд обязал Target Store заплатить 22,5 млн долл. за небрежное обращение с опасными отходами.

Напомним, загрязнение украинских земель и воздуха обходится значительно дешевле.

В Кропивницком, к примеру, сжигание опасных отходов посреди города оценили в 1700 грн.

Поэтому эксперты отмечают, что в Украине дешевле заплатить штраф, нежели безопасно утилизировать опасные отходы.

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