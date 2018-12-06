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Американський супермаркет оштрафований на 7,4 млн дол. за сміття

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Суд США зобов'язав мережу супермаркетів Target Store заплатити 7,4 млн дол. за недбале поводження з небезпечними відходами. Про це повідомляє startribune.com, передає УНН.

Американський супермаркет оштрафований на 7,4 млн дол. за сміття

"Протягом чотирьох років (з 2012 по 2016 рік) Target Store порушувала правила утилізації небезпечних відходів, таких як батарейки, аерозольні балони, люмінесцентні лампи і шприци", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що компанія ігнорує правила утилізації отруйних відходів не вперше. У 2011 році суд зобов'язав Target Store заплатити 22,5 млн дол. за недбале поводження з небезпечними відходами.

Нагадаємо, забруднення українських земель і повітря обходиться значно дешевше.

У Кропивницького, наприклад, спалювання небезпечних відходів посеред міста оцінили в 1700 грн.

Тому експерти відзначають, що в Україні дешевше заплатити штраф, ніж безпечно утилізувати небезпечні відходи.

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