Американський супермаркет оштрафований на 7,4 млн дол. за сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Суд США зобов'язав мережу супермаркетів Target Store заплатити 7,4 млн дол. за недбале поводження з небезпечними відходами. Про це повідомляє startribune.com, передає УНН.
"Протягом чотирьох років (з 2012 по 2016 рік) Target Store порушувала правила утилізації небезпечних відходів, таких як батарейки, аерозольні балони, люмінесцентні лампи і шприци", - йдеться в повідомленні.
Також вказується, що компанія ігнорує правила утилізації отруйних відходів не вперше. У 2011 році суд зобов'язав Target Store заплатити 22,5 млн дол. за недбале поводження з небезпечними відходами.
Нагадаємо, забруднення українських земель і повітря обходиться значно дешевше.
У Кропивницького, наприклад, спалювання небезпечних відходів посеред міста оцінили в 1700 грн.
Тому експерти відзначають, що в Україні дешевше заплатити штраф, ніж безпечно утилізувати небезпечні відходи.