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Американский штат Калифорния позволит подросткам вакцинироваться без разрешения родителей

Американский штат Калифорния позволит подросткам вакцинироваться без разрешения родителей

Киев • УНН

 • 24298 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Калифорния разрешит вакцинацию детей в возрасте 12 лет и старше без согласия их родителей в соответствии с предложением, внесенным в пятницу сенатором штата, который считает, что молодежь "заслуживает права защищать себя" от инфекционных заболеваний. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.

Детали

В настоящее время в Калифорнии несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет не могут быть вакцинированы без разрешения их родителей или опекунов, если только вакцина не предназначена специально для предотвращения заболеваний, передающихся половым путем.

Законы о согласии родителей на прививки разнятся в зависимости от штата и региона, и в некоторых штатах, таких как Филадельфия и Вашингтон, округ Колумбия, дети в возрасте от 11 лет и старше, и в городе Сан-Франциско от 12 лет и старше могут по собственному желанию вакцинироваться против COVID-19.

Законопроект сенатора-демократа Скотта Винера отменит родительские требования для этой возрастной группы для любой вакцины, которая была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Отвечая на критику о том, что законопроект ограничит надзор родителей за здоровьем своих детей, Винер заявил, что закон штата Калифорния уже позволяет людям в возрасте 12 лет и старше давать согласие на вакцинацию против гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ), а также на лечение инфекций, передающихся половым путем.

"Это не новая и не радикальная идея, она полностью соответствует действующему законодательству", - сказал он.

Штата Алабама позволяет такие решения для детей, начиная с 14 лет, Орегон с 15 лет и Род-Айленд и Южная Каролина с 16 лет, добавил Винер.

Винер привел примеры детей, которые, возможно, захотят пройти вакцинацию, потому что сейчас им запрещено участвовать в спортивных соревнованиях, концертах или других мероприятиях, потому что их родители либо не хотят, либо не могут сделать прививку.

По словам Винера, дети в возрасте 5 лет и старше в настоящее время имеют право на вакцинацию против коронавируса, но 28,6% жителей Калифорнии в возрасте 12-17 лет остаются невакцинированы — более 900 000 человек из более 3 миллионов людей.

Добавим

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в октябре объявил о первой в стране обязательной вакцинации против коронавируса для школьников.

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