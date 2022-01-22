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Американський штат Каліфорнія дозволить підліткам вакцинуватися без дозволу батьків

Американський штат Каліфорнія дозволить підліткам вакцинуватися без дозволу батьків

Київ • УНН

 • 24302 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Каліфорнія дозволить вакцинацію дітей віком 12 років і старших без згоди їхніх батьків відповідно до пропозиції, внесеної в п'ятницю сенатором штату, який вважає, що молодь "заслуговує на право захищати себе" від інфекційних захворювань. Про це інформує УНН з посиланням на АР.

Деталі

В даний час у Каліфорнії неповнолітні віком від 12 до 17 років не можуть бути вакциновані без дозволу їхніх батьків або опікунів, якщо тільки вакцина не призначена спеціально для запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом.

Закони про згоду батьків на щеплення різняться залежно від штату та регіону, і в деяких штатах, таких як Філадельфія та Вашингтон, округ Колумбія, діти віком від 11 років та старші, і у місті Сан-Франциско від 12 років і старші можуть за власним бажанням вакцинуватися проти COVID-19.

Законопроект сенатора-демократа Скотта Вінера скасує батьківські вимоги для цієї вікової групи для будь-якої вакцини, яка була схвалена Управлінням з контролю за продуктами та ліками США та Центрами з контролю та профілактики захворювань.

Відповідаючи на критику про те, що законопроект обмежить нагляд батьків за здоров'ям своїх дітей, Вінер заявив, що закон штату Каліфорнія вже дозволяє людям віком 12 років і старше давати згоду на вакцинацію проти гепатиту В та вірусу папіломи людини (ВПЛ), а також на лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом.

"Це не нова і не радикальна ідея, вона повністю відповідає чинному законодавству", - сказав він.

Штата Алабама дозволяє такі рішення для дітей, починаючи з 14 років, Орегон з 15 років і Род-Айленд та Південна Кароліна з 16 років, додав Вінер.

Вінер навів приклади дітей, які, можливо, захочуть пройти вакцинацію, бо зараз їм заборонено брати участь у спортивних змаганнях, концертах чи інших заходах, бо їхні батьки або не хочуть, або не можуть зробити щеплення.

За словами Вінера, діти у віці 5 років і старші нині мають право на вакцинацію проти коронавірусу, але 28,6% жителів Каліфорнії у віці 12–17 років залишаються неприщепленими — понад 900 000 осіб із понад 3 мільйонів людей.

Додамо

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у жовтні оголосив про першу в країні обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для школярів.

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