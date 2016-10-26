Американский писатель П.Битти стал лауреатом Букеровской премии

П.Битти стал первым американцем, который получил Букеровскую премию за ее 48-летнюю историю.

Как отмечается, книга "Распродажа" является острой сатирой на межрасовые отношения в современной Америке. В ней говорится про расовые проблемы среди жителей вымышленного района Лос-Анджелеса.

Напомним, в шорт-лист премии вошли шесть писателей, среди которых, кроме П.Битти, были: Дебора Леви "Горячее молоко", Грэм Макрае Бурне "Его грязный план", Отесса Мошфех "Эйлин", Дэвид Шалай "Все, что представляет собой человек ", Мадлен Тиен " Не говори, что у нас ничего нет ".

Победитель получил приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Другие финалисты получили чеки на 2,5 тыс. фунтов и выполненое вручную подарочное издание книги.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.