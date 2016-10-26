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15 марта, 19:03 • 115542 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167550 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138570 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130973 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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15 марта, 11:23 • 105688 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101587 просмотра

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Американский писатель П.Битти стал лауреатом Букеровской премии

Американский писатель П.Битти стал лауреатом Букеровской премии

Киев • УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Американский писатель Пол Битти с книгой "Распродажа" стал лауреатом Букеровской премии (The Man Booker Prize), передает УНН со ссылкой на сайт премии.

П.Битти стал первым американцем, который получил Букеровскую премию за ее 48-летнюю историю.

Как отмечается, книга "Распродажа" является острой сатирой на межрасовые отношения в современной Америке. В ней говорится про расовые проблемы среди жителей вымышленного района Лос-Анджелеса.

Напомним, в шорт-лист премии вошли шесть писателей, среди которых, кроме П.Битти, были: Дебора Леви "Горячее молоко", Грэм  Макрае Бурне "Его грязный план", Отесса Мошфех "Эйлин", Дэвид Шалай "Все, что представляет собой человек ", Мадлен Тиен " Не говори, что у нас ничего нет ".

Победитель получил приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Другие финалисты получили чеки на 2,5 тыс. фунтов и выполненое вручную подарочное издание книги.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

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