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Американський письменник П.Бітті став лауреатом Букерівської премії

Американський письменник П.Бітті став лауреатом Букерівської премії

Київ • УНН

 • 10005 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Американський письменник Пол Бітті з книгою “Розпродаж” став лауреатом Букерівської премії (The Man Booker Prize), передає УНН з посиланням на сайт премії.

П.Бітті став першим американцем, який отримав Букерівську премію за її 48-річну історію.

Як зазначається, книга “Розпродаж” є гострою сатирою на міжрасові відносини у сучасній Америці. У ній йдеться про расові проблеми серед жителів вигаданого району Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, до шорт-листу премії увійшло шість письменників, серед яких, окрім П.Бітті, були: Дебора Леві “Гаряче молоко”, Грем Макрае Бурне “Його брудний план”, Отесса Мошфех “Ейлін”, Девід Шалай “Усе, чим є людина”, Мадлен Тіен “Не кажи, що у нас нічого немає”.

Переможець отримав приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів. Інші фіналісти отримали чеки на 2,5 тис. фунтів та виконане вручну подарункове видання книги.

Вперше вручення нагороди відбулося в 1969 році. До 2013 року Букерівська премія присуджувалася авторові, що проживає в одній з країн Співдружності націй, Ірландії чи Зімбабве. Однак потім журі дозволило претендувати на неї письменникам з інших країн світу за твір, написаний англійською мовою і опублікованому в Сполученому Королівстві.

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