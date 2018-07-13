Американский пенсионер сорвал лотерейный куш

Имя победителя — Гленн Фейзел. После уплаты налогов, чистый выигрыш счастливчика составил 710 тыс. долл.

Американец признался, что планирует потратить часть от выигранных денег на покупку нового автомобиля. Остаток денег он решил подарить членам семьи.

Напомним, домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук выиграла миллион гривен в лотерею “Лото-Забава”. Победительница мечтает о Париже, но куда потратит миллион — пока не признается.