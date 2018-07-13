Американський пенсіонер зірвав лотерейний куш

Ім'я переможця - Гленн Фейзел. Після сплати податків, чистий виграш щасливчика становив 710 тис. дол.

Американець зізнався, що планує витратити частину від виграних грошей на покупку нового автомобіля. Залишок грошей він вирішив подарувати членам родини.

Нагадаємо, домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук виграла мільйон гривень в лотерею "Лото-Забава". Переможниця мріє про Париж, але куди витратить мільйон - поки не зізнається.