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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113765 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110627 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109329 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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Американский актер Крис Рок заразился коронавирусом

Американский актер Крис Рок заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 27911 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Американский актер, комик и кинематографист Крис Рок сообщил в воскресенье, что у него подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Я только что узнал, что у меня COVID-19, поверьте, вы не хотите подобного. Сделайте прививку”, — написал комик.

Справка

56-летний комик сыграл в таких фильмах, как “Все или ничего” (The Longest Yard, 2005), “Догма” (Dogma, 1999), “Полицейский из Беверли-Хиллз — 2” (Beverly Hills Cop II, 1987), “Смертельное оружие — 4” (Lethal Weapon, 1998), “Искусственный разум” (Artificial Intelligence: AI, 2001) и многих других. В 2016 году он был ведущим 88-й церемонии вручения премии “Оскар”.

Напомним

В июле умер режиссер оскароносного фильма “Москва слезам не верит” — Владимир Меньшов. Накануне перед смертью стало известно, что он заболел коронавиусом.

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