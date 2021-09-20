Американский актер Крис Рок заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Американский актер, комик и кинематографист Крис Рок сообщил в воскресенье, что у него подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
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“Я только что узнал, что у меня COVID-19, поверьте, вы не хотите подобного. Сделайте прививку”, — написал комик.
Справка
56-летний комик сыграл в таких фильмах, как “Все или ничего” (The Longest Yard, 2005), “Догма” (Dogma, 1999), “Полицейский из Беверли-Хиллз — 2” (Beverly Hills Cop II, 1987), “Смертельное оружие — 4” (Lethal Weapon, 1998), “Искусственный разум” (Artificial Intelligence: AI, 2001) и многих других. В 2016 году он был ведущим 88-й церемонии вручения премии “Оскар”.
Напомним
В июле умер режиссер оскароносного фильма “Москва слезам не верит” — Владимир Меньшов. Накануне перед смертью стало известно, что он заболел коронавиусом.