Американський актор Кріс Рок заразився коронавірусом

Цитата

“Я тільки що дізнався, що у мене COVID-19, повірте, ви не хочете подібного. Зробіть щеплення”, — написав комік.

Довідково

56-річний комік зіграв в таких фільмах, як “Все або нічого” (The Longest Yard, 2005), “Догма” (Dogma, 1999), “Поліцейський з Беверлі-Хіллз — 2” (Beverly Hills Cop II, 1987), “Смертельна зброя — 4” (Lethal Weapon, 1998), “Штучний розум” (Artificial Intelligence: AI, 2001) і багатьох інших. У 2016 році він був провідним 88-й церемонії вручення премії “Оскар”.

Нагадаємо

У липні помер режисер оскароносного фільму “Москва сльозам не вірить” — Володимир Меньшов. Напередодні стало відомо, що він захворів коронавіусом.