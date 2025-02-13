Американский военный самолет потерпел крушение у побережья Калифорнии
Киев • УНН
Истребитель EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего возле военной базы Коронадо. Оба пилота успели катапультироваться и были спасены рыболовным судном.
Американский военный истребитель разбился в заливе Сан-Диего неподалеку военно-морской базы Коронадо, у побережья Калифорнии. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что двое пилотов успели катапультироваться перед падением самолета и были спасены рыболовным судном всего через минуту после аварии. По словам представителей Береговой охраны, на месте происшествия уже находился катер операций воздушной и морской охраны границ США, который принял пилотов на борт.
Авария произошла в 10:17 по местному времени. Оба члена экипажа находились в стабильном состоянии и были немедленно доставлены в местную больницу для обследования.
По данным ВМС США, самолет EA-18G Growler является модификацией F/A-18F Super Hornet и используется для радиоэлектронной борьбы. Он вылетел с авиабазы Норт-Айленд, которая является частью военно-морской базы Коронадо,
Представители городских властей Сан-Диего сообщили, что на место аварии была направлена водолазная группа, однако спасательная операция была отменена после подтверждения, что экипаж в безопасности.
Сейчас причина аварии неизвестна, продолжается расследование.
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