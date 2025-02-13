Американський військовий літак зазнав аварії біля узбережжя Каліфорнії

Американський військовий винищувач розбився в затоці Сан-Дієго неподалік військово-морської бази Коронадо, біля узбережжя Каліфорнії. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

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Зазначається, що двоє пілотів встигли катапультуватися перед падінням літака та були врятовані рибальським судном всього через хвилину після аварії. За словами представників Берегової охорони, на місці події вже знаходився катер операцій повітряної та морської охорони кордонів США, який прийняв пілотів на борт.

Аварія сталася о 10:17 за місцевим часом. Обидва члени екіпажу перебували у стабільному стані та були негайно доправлені до місцевої лікарні для обстеження.

За даними ВМС США, літак EA-18G Growler є модифікацією F/A-18F Super Hornet і використовується для радіоелектронної боротьби. Він вилетів з авіабази Норт-Айленд, яка є частиною військово-морської бази Коронадо, - йдеться у повідомленні.

Представники міської влади Сан-Дієго повідомили, що на місце аварії була направлена водолазна група, проте рятувальна операція була скасована після підтвердження, що екіпаж у безпеці.

Наразі причина аварії невідома, триває розслідування.

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