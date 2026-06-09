Американский вертолет Apache у побережья Омана сбил иранский дрон Shahed - СМИ

Двое американских чиновников заявили, что армейский вертолет, сбитый у побережья Омана, был сбит иранским беспилотником, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отдельный источник, знакомый с инцидентом, сообщил, что иранский беспилотник Shahed врезался в американский вертолет.

Двое членов экипажа вертолета были спасены беспилотным катером, сообщили американские военные ранее во вторник.

Добавим

Президент Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях, что американские военные сообщили ему, что Иран сбил армейский вертолет Apache, и что США "должны" отреагировать.

Иранские беспилотники Shahed, летящие в одном направлении, известны тем, что летят низко и медленно — эта особенность делает их более способными избегать средств противовоздушной обороны.