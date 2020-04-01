Американские ученые предположили, почему в одних странах заражений коронавирусом больше
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Американские эпидемиологи считают, что вспышки коронавируса в разных странах зависят от вакцинации противотуберкулезными прививками БЦЖ. Об этом сообщается в анонсе исследования на medRxiv, передает УНН.
"... национальные различия в воздействии COVID-19 могли быть частично объяснены различной национальной политикой по вакцинации детей Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (бациллы Кальметта-Герен входят в препарат Bacillus Calmette-Guérin, BCG, и стимулируют иммунитет от туберкулеза - ред.).
Вакцинация БЦЖ также обеспечивает широкую защиту от респираторных инфекций. Мы сравнили большое количество стран по политике вакцинации БЦЖ с заболеваемостью и смертностью от COVID-19. Мы обнаружили, что страны без универсальной политики вакцинации БЦЖ (Италия, Нидерланды, США) пострадали серьезнее, чем страны с универсальной и давней политикой БЦЖ", - говорится в результатах исследования.
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Таким образом, страны, которые позже согласовали политику в отношении БЦЖ, например Иран в 1984 году, имели высокую смертность от коронавируса, что, по мнению ученых, перекликается с идеей того, что БЦЖ защищает привитую часть пожилого населения.
Кроме того, эксперты приводят в пример Китай, где БЦЖ делали с 1950-х, но в 1966-1976 годах прекратили делать прививки людям, что и могло привести к появлению "слабой категории" населения, которая пострадала больше других.
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"Сочетание снижения заболеваемости и смертности (от коронавируса при вакцинации - ред.) делает вакцинацию БЦЖ потенциальным новым инструментом в борьбе с COVID-19", - считают эпидемиологи.
Напомним, что количество смертей от коронавируса в мире превысило 42 тысячи человек.