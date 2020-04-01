Американські вчені припустили, чому в одних країнах заражень коронавірусом більше
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Американські епідеміологи вважають, що спалахи коронавіруса в різних країнах залежать від вакцинації протитуберкульозними щепленнями БЦЖ. Про це повідомляється в анонсі дослідження на medRxiv, передає УНН.
"...національні відмінності у впливі COVID-19 могли бути частково пояснені різною національною політикою щодо вакцинації дітей Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (бацили Кальметта-Герен входять в препарат Bacillus Calmette-Guérin, BCG, і стимулюють імунітет від туберкульозу - ред.).
Вакцинація БЦЖ також забезпечує широкий захист від респіраторних інфекцій. Ми порівняли велику кількість країн з політики вакцинації БЦЖ з захворюваністю і смертністю від COVID-19. Ми виявили, що країни без універсальної політики вакцинації БЦЖ (Італія, Нідерланди, США) постраждали серйозніше, ніж країни з універсальною та давньою політикою БЦЖ", - йдеться в результатах дослідження.
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Таким чином, країни, які пізніше узгодили політику щодо БЦЖ, наприклад Іран в 1984 році, мали високу смертність від коронавіруса, що, на думку вчених, перегукується з ідеєю того, що БЦЖ захищає привиту частину населення похилого віку.
Крім того, експерти наводять як приклад Китай, де БЦЖ робили з 1950-х, але в 1966-1976 роках припинили робити щеплення людей, що і могло призвести до появи "слабкої категорії" населення, яке постраждала більше за інших.
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"Поєднання зниження захворюваності і смертності (від коронавіруса при вакцинації - ред.) робить вакцинацію БЦЖ потенційним новим інструментом в боротьбі з COVID-19", - вважають епідеміологи.
Нагадаємо, що кількість смертей від коронавируса в світі перевищила 42 тисячі осіб.