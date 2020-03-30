Американские исследователи проанализировали влияние COVID-19 на сердце

Эксперты и раньше знали, что вирусные заболевания, такие как COVID-19, могут вызывать респираторные инфекции, которые могут привести к повреждению легких и даже смерти в тяжелых случаях. Меньше известно о влиянии на сердечно-сосудистую систему.

"Вполне вероятно, что даже в отсутствие заболевания сердца ранее сердечная мышца может пострадать от коронавирусной болезни. В целом, повреждение сердечной мышцы может произойти у любого пациента с сердечной недостаточностью или без нее, но риск выше у тех, у кого уже есть сердечная недостаточность", - отметил ведущий автор исследования и доцент кафедры кардиологии в медицинской школе Макговерна в UTHealth, доктор медицинских наук Мохаммад Маджид.

Авторы исследования объяснили, что исследования предыдущих эпидемий коронавируса и гриппа позволяют предположить, что вирусные инфекции могут вызывать острые коронарные синдромы, аритмии, а также развитие или обострение сердечной недостаточности.

В клиническом бюллетене, выпущенном Американским колледжем кардиологов, было указано, что показатель летальности COVID-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями составил 10,5%. Данные также указывают на большую вероятность того, что люди старше 65 лет с ишемической болезнью сердца или гипертонией могут подхватить болезнь, а также испытать более серьезные симптомы, которые потребуют неотложной помощи.

По словам авторов исследования, критические случаи - это случаи, когда сообщалось о респираторной недостаточности, септическом шоке и/или дисфункции или поражении нескольких органов, что привело к смерти. "Разумно ожидать, что серьезные сердечно-сосудистые осложнения, связанные с COVID-19, будут возникать у пациентов с тяжелыми симптомами из-за высоковоспалительного процесса, связанного с этим заболеванием", - сказал Маджид.

Напомним, согласно исследованию, коронавирус мог распространяться среди людей в течение десятилетий.