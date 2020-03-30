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Американські дослідники проаналізували вплив COVID-19 на серце

Американські дослідники проаналізували вплив COVID-19 на серце

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати фатальні наслідки для людей з супутнім серцево-судинним захворюванням і призводити до проблем з серцем навіть у пацієнтів без супутніх захворювань серця, відповідно до огляду експертів з Наукового центру здоров'я при Техаському університеті в Х'юстоні (UTHealth), передає УНН з посиланням на EurekAlert!

Експерти і раніше знали, що вірусні захворювання, такі як COVID-19, можуть викликати респіраторні інфекції, які можуть привести до пошкодження легенів і навіть смерті у тяжких випадках. Менше відомо про вплив на серцево-судинну систему.

"Цілком ймовірно, що навіть за відсутності захворювання серця раніше серцевий м'яз може постраждати від коронавірусної хвороби. В цілому, пошкодження серцевого м'яза може статися у будь-якого пацієнта з серцевою недостатністю або без неї, але він вищий у тих, у кого вже є серцева недостатність", - зазначив провідний автор дослідження і доцент кафедри кардіології в медичній школі Макговерна в UTHealth, доктор медичних наук Мохаммад Маджид.

Автори дослідження пояснили, що дослідження попередніх епідемій коронавірусу і грипу дозволяють припустити, що вірусні інфекції можуть викликати гострі коронарні синдроми, аритмії, а також розвиток або загострення серцевої недостатності.

У клінічному бюлетені, випущеному Американським коледжем кардіологів, було зазначено, що показник летальності COVID-19 для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями становить 10,5%. Дані також вказують на велику ймовірність того, що люди старше 65 років з ішемічною хворобою серця або гіпертонією можуть підхопити хворобу, а також мати більш серйозні симптоми, які потребуватимуть невідкладної допомоги.

За словами авторів дослідження, критичні випадки - це випадки, коли повідомлялося про респіраторну недостатність, септичний шок і/або дисфункцію або ураження декількох органів, що призвело до смерті. "Розумно очікувати, що серйозні серцево-судинні ускладнення, пов'язані з COVID-19, будуть виникати у пацієнтів з важкими симптомами через високозапальний процес, пов'язаний з цим захворюванням", - сказав Маджид.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, коронавірус міг поширюватися серед людей протягом десятиліть.

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