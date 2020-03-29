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The Washington Post

Коронавірус міг поширюватися серед людей протягом десятиліть - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Новий коронавірус, який призвів до пандемії в 2020 році, міг спокійно поширюватися серед людей протягом багатьох років або навіть десятиліть до раптового спалаху, що викликав глобальну кризу в галузі охорони здоров'я. Про це пише South China Morning Post, посилаючись на дослідження провідних світових вчених, передає УНН.

Коронавірус міг поширюватися серед людей протягом десятиліть - дослідження

Так, дослідники з США, Великої Британії та Австралії вивчили безліч даних, звертаючись вченими всього світу, щоб знайти підказки про еволюційний минулому вірусу, і виявили, що він міг зробити стрибок від тварини до людини задовго до першого виявлення в центральному Китаї.

Хоча можливі й інші варіанти, вчені заявили, що коронавірус має унікальну мутацію, яка не була виявлена у підозрюваних тварин-господарів, але, ймовірно, виникала під час повторних кластерних інфекцій у людей.

Дослідження, проведене Крістіаном Андерсеном з Науково-дослідного інституту Скріппса в Каліфорнії, Ендрю Рембо з Університету Единбурга в Шотландії, Іана Липкина з Колумбійського університету в Нью-Йорку, Едварда Холмса з Університету Сіднея і Роберта Гаррі з Університету Тулейн в Новому Орлеані, було опубліковано в науковому журналі Nature Medicine 17 березня.

Доктор Френсіс Коллінз, директор Національного інституту охорони здоров'я США, який не брав участі в дослідженні, сказав, що воно запропонувало можливий сценарій, при якому коронавірус перейшов від тварин до людини перш, ніж він став здатний викликати захворювання у людей.

"Потім, в результаті поступових еволюційних змін протягом багатьох років або, можливо, десятиліть, вірус в кінцевому підсумку придбав здатність поширюватися від людини до людини і викликати серйозні, часто небезпечні для життя захворювання", - сказав він в статті, опублікованій на веб- сайті інституту.

У грудні лікарі в Ухані почали помічати зростання числа людей, які страждають від загадкової пневмонії. Тести на грип та інші патогенні мікроорганізми дали негативний результат. Було виділено невідомий штам, і група з Уханьского інституту вірусології простежила його походження до вірусу кажана.

Два віруси мали понад 96% подібності генів, але вірус кажана не міг заразити людей. Йому не вистачало білкових шипів для зв'язування з рецепторами в клітинах людини, вважають вчені.

Коронавіруси з подібним білковим шипом були пізніше знайдені в малайського ящера, що змусило деяких дослідників вважати, що між вірусами кажана і ящера сталася рекомбінація геномів.

Але новий штам, SARS-Cov-2, мав мутацію в генах, відому як полібазовое розщеплення, яке не була виявлено в жодного коронавірусу, виявленому у кажанів або ящерів, за словами Андерсена і його колег.

Ця мутація, відповідно до робот дослідників з Китаю, Франції і США, може створити унікальну структуру в білкових шипах вірусу для взаємодії з фурином, широко поширеним ферментом в організмі людини. Це може потім викликати злиття вірусної оболонки і клітинної мембрани людини, коли вони вступають в контакт один з одним.

Деякі віруси людини, в тому числі ВІЛ і Ебола, мають один і той же фуріноподібну ділянку розщеплення, що робить їх заразними.

Цілком можливо, що мутація відбулася природним чином з вірусом на тварин-господарів. Однак, згідно з командою вчених, прямих доказів цього не було. За їх словами, розрив між типами людей і тварин дуже великий, тому вони запропонували іншу альтернативу.

"Цілком можливо, що прабатько SARS-CoV-2 потрапив в людину, придбавши описані вище геномні особливості за допомогою адаптації під час непоміченою передачі від людини людині. Після придбання ці пристосування дозволили б розвинути пандемію і створити досить великий кластер випадків, щоб запустити систему спостереження, яка виявила її", - вважають вчені.

Вони також упевнені, що найпотужніші комп'ютерні моделі, засновані на сучасних знаннях про коронавіруси, не можуть генерувати таку дивну, але дуже ефективну структуру білкового шипа, яка зв'язується з клітинами-господарями.

За словами Коллінза, дослідження значно зменшило, якщо не виключало, можливість лабораторного походження вірусу.

Як повідомляв УНН, в США вперше померло немовля, яке заразилося COVID-19.

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