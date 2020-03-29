Коронавирус мог распространяться среди людей в течение десятилетий - исследование

Так, исследователи из США, Великобритании и Австралии изучили множество данных, обранных учеными всего мира, чтобы найти подсказки об эволюционном прошлом вируса, и обнаружили, что он мог совершить прыжок от животного к человеку задолго до первого обнаружения в центральном Китае.

Хотя возможны и другие варианты, ученые заявили, что коронавирус имеет уникальную мутацию, которая не была обнаружена у подозреваемых животных-хозяев, но, вероятно, возникала во время повторных кластерных инфекций у людей.

Исследование, проведенное Кристианом Андерсеном из Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии, Эндрю Рэмбо из Университета Эдинбурга в Шотландии, Иана Липкина из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Эдварда Холмса из Университета Сиднея и Роберта Гарри из Университета Тулэйн в Новом Орлеане, было опубликовано в научном журнале Nature Medicine 17 марта.

Доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, который не принимал участия в исследовании, сказал, что оно предложило возможный сценарий, при котором коронавирус перешел от животных к человеку прежде, чем он стал способен вызывать заболевание у людей.

"Затем, в результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания", - сказал он в статье, опубликованной на веб-сайте института.

В декабре врачи в Ухани начали замечать рост числа людей, страдающих от загадочной пневмонии. Тесты на грипп и другие патогенные микроорганизмы дали отрицательный результат. Был выделен неизвестный штамм, и группа из Уханьского института вирусологии проследила его происхождение до вируса летучей мыши.

Два вируса имели более 96% сходства генов, но вирус летучей мыши не мог заразить людей. Ему не хватало белковых шипов для связывания с рецепторами в клетках человека, считают учёные.

Коронавирусы с подобным белковым шипом были позже обнаружены в малайских ящерах, что заставило некоторых исследователей полагать, что между вирусами летучей мыши и ящера произошла рекомбинация геномов.

Но новый штамм, SARS-Cov-2, имел мутацию в генах, известную как полибазовое расщепление, которая не была обнаружена ни в одном коронавирусе, обнаруженном у летучих мышей или ящеров, по словам Андерсена и его коллег.

Эта мутация, согласно работам исследователей из Китая, Франции и США, может создать уникальную структуру в белковых шипах вируса для взаимодействия с фурином, широко распространенным ферментом в организме человека. Это может затем вызвать слияние вирусной оболочки и клеточной мембраны человека, когда они вступают в контакт друг с другом.

Некоторые вирусы человека, в том числе ВИЧ и Эбола, имеют один и тот же фуриноподобный участок расщепления, что делает их заразными.

Вполне возможно, что мутация произошла естественным образом с вирусом на животных-хозяевах. Однако, согласно команде ученых, прямых доказательств этого не было. По их словам, разрыв между типами людей и животных слишком велик, поэтому они предложили другую альтернативу.

"Вполне возможно, что прародитель SARS-CoV-2 попал в человека, приобретя описанные выше геномные особенности посредством адаптации во время необнаруженной передачи от человека человеку. После приобретения эти приспособления позволили бы развить пандемию и создать достаточно большой кластер случаев, чтобы запустить систему наблюдения, которая выявила ее", - считают ученые.

Они также уверены, что самые мощные компьютерные модели, основанные на современных знаниях о коронавирусе, не могут генерировать такую странную, но очень эффективную структуру белкового шипа, которая связывается с клетками-хозяевами.

По словам Коллинза, исследование значительно уменьшило, если не исключало, возможность лабораторного происхождения вируса.

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