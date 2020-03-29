Коронавирус мог распространяться среди людей в течение десятилетий - исследование

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63162 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74374 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87758 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85851 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103832 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86847 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102808 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105893 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130953 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130324 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 81436 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 110334 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 76816 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 73769 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 61170 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 103829 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 110332 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 139967 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 182726 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 167387 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 73749 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103704 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109204 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107600 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107143 просмотра
Актуальное
Коронавирус мог распространяться среди людей в течение десятилетий - исследование

Коронавирус мог распространяться среди людей в течение десятилетий - исследование

Киев  •  УНН

 • 34001 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Новый коронавирус, повлёкший за собой пандемию в 2020 году, мог спокойно распространяться среди людей в течение многих лет или даже десятилетий до внезапной вспышки, вызвавшей глобальный кризис в области здравоохранения. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на исследования ведущих мировых учёных, передаёт УНН.

Так, исследователи из США, Великобритании и Австралии изучили множество данных, обранных учеными всего мира, чтобы найти подсказки об эволюционном прошлом вируса, и обнаружили, что он мог совершить прыжок от животного к человеку задолго до первого обнаружения в центральном Китае.

Хотя возможны и другие варианты, ученые заявили, что коронавирус имеет уникальную мутацию, которая не была обнаружена у подозреваемых животных-хозяев, но, вероятно, возникала во время повторных кластерных инфекций у людей.

Исследование, проведенное Кристианом Андерсеном из Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии, Эндрю Рэмбо из Университета Эдинбурга в Шотландии, Иана Липкина из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Эдварда Холмса из Университета Сиднея и Роберта Гарри из Университета Тулэйн в Новом Орлеане, было опубликовано в научном журнале Nature Medicine 17 марта.

Доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, который не принимал участия в исследовании, сказал, что оно предложило возможный сценарий, при котором коронавирус перешел от животных к человеку прежде, чем он стал способен вызывать заболевание у людей.

"Затем, в результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания", - сказал он в статье, опубликованной на веб-сайте института.

В декабре врачи в Ухани начали замечать рост числа людей, страдающих от загадочной пневмонии. Тесты на грипп и другие патогенные микроорганизмы дали отрицательный результат. Был выделен неизвестный штамм, и группа из Уханьского института вирусологии проследила его происхождение до вируса летучей мыши.

Два вируса имели более 96% сходства генов, но вирус летучей мыши не мог заразить людей. Ему не хватало белковых шипов для связывания с рецепторами в клетках человека, считают учёные.
Коронавирусы с подобным белковым шипом были позже обнаружены в малайских ящерах, что заставило некоторых исследователей полагать, что между вирусами летучей мыши и ящера произошла рекомбинация геномов.

Но новый штамм, SARS-Cov-2, имел мутацию в генах, известную как полибазовое расщепление, которая не была обнаружена ни в одном коронавирусе, обнаруженном у летучих мышей или ящеров, по словам Андерсена и его коллег.

Эта мутация, согласно работам исследователей из Китая, Франции и США, может создать уникальную структуру в белковых шипах вируса для взаимодействия с фурином, широко распространенным ферментом в организме человека. Это может затем вызвать слияние вирусной оболочки и клеточной мембраны человека, когда они вступают в контакт друг с другом.

Некоторые вирусы человека, в том числе ВИЧ и Эбола, имеют один и тот же фуриноподобный участок расщепления, что делает их заразными.

Вполне возможно, что мутация произошла естественным образом с вирусом на животных-хозяевах. Однако, согласно команде ученых, прямых доказательств этого не было. По их словам, разрыв между типами людей и животных слишком велик, поэтому они предложили другую альтернативу.

"Вполне возможно, что прародитель SARS-CoV-2 попал в человека, приобретя описанные выше геномные особенности посредством адаптации во время необнаруженной передачи от человека человеку. После приобретения эти приспособления позволили бы развить пандемию и создать достаточно большой кластер случаев, чтобы запустить систему наблюдения, которая выявила ее", - считают ученые.

Они также уверены, что самые мощные компьютерные модели, основанные на современных знаниях о коронавирусе, не могут генерировать такую странную, но очень эффективную структуру белкового шипа, которая связывается с клетками-хозяевами.

По словам Коллинза, исследование значительно уменьшило, если не исключало, возможность лабораторного происхождения вируса.

Как сообщал УНН, в США впервые умер младенец, заразившийся COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы