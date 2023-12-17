Американская атомная подводная лодка прибыла в Южную Корею
Киев • УНН
Американская атомная подводная лодка USS Missouri прибыла в Пусан, Южная Корея, с целью усиления оборонного сотрудничества на фоне возможных ракетных испытаний Северной Кореи.
Подводная лодка ВВС США с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея, передает УНН.
Детали
Южнокорейская сторона указывает, что благодаря прибытию подводной лодки планирует укрепить обмены и сотрудничество для усиления совместной обороноспособности.
22 ноября другая атомная подводная лодка ВМС США Santa Fe типа Los Angeles прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском на острове Чеджудо.
На этой неделе заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хэ заявил, что КНДР может осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая атомная подводная лодка за 2,7 млрд долл. введена в строй в СШАА
Американская атомная подводная лодка прибыла в Южную Корею
Американская атомная подводная лодка USS Missouri прибыла в Пусан, Южная Корея, с целью усиления оборонного сотрудничества на фоне возможных ракетных испытаний Северной Кореи.
Ночная атака: Воздушные Силы уничтожили ракету Х-59 и 20 ударных дронов
Украинские Воздушные силы отбили атаку, уничтожив ракету Х-59 и 20 беспилотников типа "Шахид", а также не допустив к цели крылатую ракету "Искандер-К".
Австралия расширит программу подготовки бойцов ВСУ
Австралия расширит операцию "Куду" в 2024 году, увеличив свою тренировочную поддержку украинским войскам с акцентом на лидерство и боевые навыки. Более 30 000 украинцев прошли подготовку при международной помощи, в том числе австралийских инструкторов.
17 декабря: День братьев Райт, в Украине - День работника Государственной исполнительной службы
Сегодня отмечается День братьев Райт, в честь первого пилотируемого полета, совершенного Уилбуром и Орвиллом Райтами 17 декабря 1903 года. Райт продолжали совершенствовать свои летательные аппараты, впоследствии основав компанию, которая строила самолеты и обучала пилотов.
В России заявили о сбитии 33 беспилотников
Министерство обороны России утверждает, что сбило 33 украинских беспилотника над Липецком, Ростовом и Волгоградом, не сообщая о жертвах в результате инцидентов.
ВОЗ доставила медицинские принадлежности в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа
В медицинское учреждение привезли медикаменты, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты.
На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями
Новосозданный медный петух, содержащий христианские реликвии, был установлен на шпиле Нотр-Дама, знаменуя собой прогресс к открытию собора, которое состоится менее чем через год.
В Оттаве мужчину арестовали по обвинению в террористическом заговоре против евреев
В Оттаве арестован молодой человек по обвинению в терроризме, что включает в себя заговор против евреев и распространение материалов, связанных со взрывчаткой. Данные о подозреваемом не разглашаются из-за его возраста.
На юге Ирана упал истребитель Су-22
Самолет упал недалеко от озера Паришан в районе Казерун, жертв нет.
В Кувейте после смерти монарха новым эмиром объявлен 83-летний наследник
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах умер в возрасте 86 лет, а его 83-летний брат Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах был объявлен новым эмиром.