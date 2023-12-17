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Американская атомная подводная лодка прибыла в Южную Корею

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 05:16  •  1889 просмотра

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Американская атомная подводная лодка USS Missouri прибыла в Пусан, Южная Корея, с целью усиления оборонного сотрудничества на фоне возможных ракетных испытаний Северной Кореи.

Подводная лодка ВВС США с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея, передает УНН.

Детали

Южнокорейская сторона указывает, что благодаря прибытию подводной лодки планирует укрепить обмены и сотрудничество для усиления совместной обороноспособности.

22 ноября другая атомная подводная лодка ВМС США Santa Fe типа Los Angeles прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском на острове Чеджудо.

На этой неделе заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хэ заявил, что КНДР может осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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