Американская миссия в ОБСЕ обеспокоена положением дел крымских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Исполняющая обязанности заместителя председателя Миссии Мишель Сайдерс выразила глубокую обеспокоенность состоянием политзаключенных в аннексированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт американской миссии в ОБСЕ.
В сообщении указано, что: “Соединенные Штаты глубоко обеспокоены критическим состоянием Узеира Абдуллаева, одного из более чем десятка крымских татар, которых обвиняют в принадлежности к правоисламистской организации “Хизб-ут-Тахрир”.
Как сообщал УНН, Россия продолжает блокировать географическое расширение миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе. Об этом в ходе сегодняшнего заседания Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул Временный поверенный в делах США Гарри Камень.