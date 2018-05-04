Американская миссия в ОБСЕ обеспокоена положением дел крымских политзаключенных

В сообщении указано, что: “Соединенные Штаты глубоко обеспокоены критическим состоянием Узеира Абдуллаева, одного из более чем десятка крымских татар, которых обвиняют в принадлежности к правоисламистской организации “Хизб-ут-Тахрир”.

Как сообщал УНН, Россия продолжает блокировать географическое расширение миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе. Об этом в ходе сегодняшнего заседания Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул Временный поверенный в делах США Гарри Камень.