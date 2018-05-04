Американська місія в ОБСЄ стурбована станом справ кримських політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Виконуюча обов’язки заступника голови Місії Мішель Сайдерс висловила глибоку стурбованість станом політв’язнів у анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт американської місію в ОБСЄ.
У повідомленні вказано, що: “Сполучені Штати глибоко стурбовані критичним станом Узеїра Абдуллаєва, одного з більш ніж десятка кримських татар, яких обвинувачують в належності до правоісламістської організації “Хізб-ут-Тахрір”.
Як повідомляв УНН, Росія продовжує блокувати географічне розширення місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні. На цьому в ході сьогоднішнього засідання Постійної ради ОБСЄ наголосив Тимчасовий повірений у справах США Гаррі Камінь.