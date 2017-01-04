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Американская компания Faraday Future представила электрический самоуправляемый автомобиль

Американская компания Faraday Future представила электрический самоуправляемый автомобиль

Киев • УНН

 • 9149 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Американская компания Faraday Future представила электрический самоуправляемый автомобиль, который может разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,39 секунды, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В компании говорят, что авто разгоняется быстрее, чем Tesla Model S или любой другой электрический автомобиль.

Отмечается, что его представили в Лас-Вегасе на ежегодной выставке CES.

Однако сообщается, что у Faraday Future есть финансовые трудности. По словам одного из экспертов, представителям компании пришлось столкнуться со скепсисом профессионалов рынка после неудачной презентации на прошлой выставке в Лас-Вегасе. Модель FF91 представили в формате демо в реальном времени. Автомобиль ехал по специальному парку сам, но заехал в пустое пространство.

В конце презентации была еще одна проблема. Китайский миллиардер Цзя Юетин попытался продемонстрировать функцию самостоятельной парковки автомобиля на сцене перед зрителями, но FF91 не сдвинулся с места.

"Ну что же, кажется, он немного ленится сегодня", - сказал старший вице-президент Faraday Ник Сэмпсон.

Со второй попытки электромобиль смог припарковаться.

Как сообщал УНН, компания Tesla полностью обеспечила электроэнергией остров в Тихом океане.

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