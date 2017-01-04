Американська компанія Faraday Future представила електричний самокерований автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Американська компанія Faraday Future представила електричний самокерований автомобіль, який може розігнатися до 60 миль на годину (97км/год) за 2,39 секунди, передає УНН з посиланням на ВВС.
У компанії кажуть, що авто розганяється швидше, ніж Tesla Model S або будь-який інший електричний автомобіль.
Зазначається, що його представили в Лас-Вегасі на щорічній виставці CES.
Проте повідомляється, що у Faraday Future є фінансові труднощі. За словами одного з експертів, представникам компанії довелося зіткнутися зі скепсисом професіоналів ринку після невдалої презентації на минулій виставці в Лас-Вегасі.
Модель FF91 представили у форматі демо в реальному часі. Автомобіль їхав спеціальним парком сам, але заїхав у порожній простір.
Наприкінці презентації була ще одна проблема. Китайський мільярдер Цзя Юетін спробував продемонструвати функцію самостійного паркування автомобіля на сцені перед глядачами, але FF91 не зрушив із місця.
"Ну що ж, здається, він трохи лінується сьогодні", - сказав старший віце-президент Faraday Нік Семпсон.
З другої спроби електромобіль зміг припаркуватися.
Як повідомляв УНН, компанія Tesla повністю забезпечила електроенергією острів у Тихому океані.