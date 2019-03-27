Американец забыл про лотерейный билет с миллионным выигрышем

Счастливчик приобрел лотерейный билет несколько месяцев назад.

"Я купил несколько билетов, и они затерялись в моем кошельке. Но недавно я услышал о выигрыше в лотерею размером в 1,2 млн дол. Я подумал - а вдруг это я, и пошел искать затерянные билеты. Оказалось, что я и есть тот самый счастливый победитель", - вспоминает американец.

Выигрышный билет обошелся американцу в 8 долл.

Победитель планирует потратить деньги на погашение долгов, покупку дома и долгожданный отпуск.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы - не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, миллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Наталия Левинцова (Харьковская область) решила потратить лотерейный выигрыш на покупку жилья.

А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.