Американець забув про лотерейний білет з мільйонним виграшем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. П'ятдесятирічний житель американського штату Меріленд виграв 1,2 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Щасливчик придбав лотерейний білет кілька місяців тому.
"Я купив кілька білетів, і вони загубилися у моєму гаманці. Але недавно я почув про виграш в лотерею у 1,2 млн дол. Я подумав - а раптом це я, і пішов шукати загублені білети. Виявилося, що я і є той найщасливіший переможець", - згадує американець.
Виграшний білет обійшовся американцеві у 8 дол.
Переможець планує витратити гроші на погашення боргів, покупку будинку і довгоочікувану відпустку.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають у лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці - не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.
Наприклад, мільйонер української лотереї "Лото-Забава" Наталія Левінцова (Харківська область) вирішила витратити лотерейний виграш на покупку житла.
А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного у лотерею мільйону на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.