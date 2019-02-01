Американец выиграл в лотерею в свой День рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Житель американского штата Теннеси выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Девон Браун. Он стал обладателем миллионного выигрыша в свой День рождения.
"Я перепроверил лотерейный билет 100 раз. Не мог поверить, что я - победитель", - отметил он.
Американец планирует инвестировать выигрыш. Куда именно - не уточнил.
Победитель также не планирует бросать работу. Он сотрудник компании по борьбе с вредителями (насекомыми).
Напомним, игрок популярной украинской государственной лотереи "Лото-Забава" Петр Сытник из Мариуполя выиграл автомобиль в свой День рождения. Выигрышный билет достался ему в качестве подарка от сына.