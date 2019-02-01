Американець виграв у лотерею в свій День народження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Житель американського штату Теннесі виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Девон Браун. Він став володарем мільйонного виграшу в свій День народження.
"Я перевірив ще раз лотерейний квиток 100 раз. Не міг повірити, що я - переможець", - зазначив він.
Американець планує інвестувати виграш. Куди саме - не уточнив.
Переможець також не планує кидати роботу. Він співробітник компанії по боротьбі з шкідниками (комахами).
Нагадаємо, гравець популярної української державної лотереї "Лото-Забава" Петро Ситник з Маріуполя виграв автомобіль в свій День народження. Виграшний квиток дістався йому в якості подарунка від сина.