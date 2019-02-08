Американец чуть не выбросил 4 млн долл. в мусор

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73292 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100038 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134576 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133272 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131203 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125752 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162943 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145318 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Американец чуть не выбросил 4 млн долл. в мусор

Американец чуть не выбросил 4 млн долл. в мусор

Киев  •  УНН

 • 14465 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Житель американского штата Кентукки выиграл 4 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Имя счастливчика - Шон Винн. Он часто играет в лотерею, как правило - в Tennessee Lottery. Свой счастливый билет американец перепроверил дважды. Первый раз - сам, второй - с помощью электронной системы проверки билетов.

"После первого раза я собирался выбросить билет, потому как понял, что ничего не выиграл. Решил убедиться в этом достоверно, но оказалось, что я победил", - рассказала он.

Планов на денежный приз у счастливчика пока нет.

Напомним, в 2018 году миллионерами и мультимиллионерами популярной украинской лотереи "Лото-Забава" стали 33 украинца.

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