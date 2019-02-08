Американец чуть не выбросил 4 млн долл. в мусор
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Житель американского штата Кентукки выиграл 4 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя счастливчика - Шон Винн. Он часто играет в лотерею, как правило - в Tennessee Lottery. Свой счастливый билет американец перепроверил дважды. Первый раз - сам, второй - с помощью электронной системы проверки билетов.
"После первого раза я собирался выбросить билет, потому как понял, что ничего не выиграл. Решил убедиться в этом достоверно, но оказалось, что я победил", - рассказала он.
Планов на денежный приз у счастливчика пока нет.
Напомним, в 2018 году миллионерами и мультимиллионерами популярной украинской лотереи "Лото-Забава" стали 33 украинца.