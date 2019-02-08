Американець ледь не викинув 4 млн дол. у сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Житель американського штату Кентуккі виграв 4 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я щасливчика - Шон Вінн. Він часто грає в лотерею, як правило - в Tennessee Lottery. Свій щасливий білет американець перевірив двічі. Перший раз - сам, другий - за допомогою електронної системи перевірки білетів.
"Після першого разу я збирався викинути квиток, адже зрозумів, що нічого не виграв. Вирішив переконатися в цьому достовірно, але виявилося, що я переміг", - розповів він.
Планів на грошовий приз у щасливчика поки немає.
Нагадаємо, в 2018 році мільйонерами і мультимільйонерами популярної української лотереї "Лото-Забава" стали 33 українці.