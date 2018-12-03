Американец дважды за год сорвал лотерейный куш
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Житель американского штата Южная Дакота выиграл 86,5 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на heraldcourier.com.
Имя победителя - Патрик Роуз. Он выиграл в лотерею второй раз за год.
"Ровно 11 месяцев назад мы с моим братом Биллом выиграли 390 тыс. долл. в лотерею", - говорит мистер Роуз
В планах Патрика - оплатить счета. Также победитель хочет проведать дочерей, которые живут в Техасе.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз — его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.