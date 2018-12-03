Американець двічі за рік зірвав лотерейний куш

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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Житель американського штату Південна Дакота виграв 86,5 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на heraldcourier.com.

Ім'я переможця - Патрік Роуз. Він виграв в лотерею вдруге за рік.

"Рівно 11 місяців тому ми з моїм братом Біллом виграли 390 тис. дол. у лотерею", - говорить містер Роуз

У планах Патріка - оплатити рахунки. Також переможець хоче провідати дочок, які живуть в Техасі.

Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.

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