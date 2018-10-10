Американец дважды за две недели выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Двадцатичетырехлетний житель американского штата Мэриленд выиграл 25 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на cbs8.com.
Имя победителя — Уильям Фрейшер. Лотерейная удача улыбнулась ему 3 октября. Однако до этого, двумя неделями ранее, 20 сентября, Фрейшеру посчастливилось выиграть в лотерею 80 тыс. долл. Американец признался, что выигрыш поможет ему рассчитаться с долгами.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области три раза за год выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.