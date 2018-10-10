Американець двічі за два тижні виграв у лотерею

Ім'я переможця - Вільям Фрейшер. Лотерейна удача усміхнулася йому 3 жовтня. Однак до цього, двома тижнями раніше, 20 вересня, Фрейшеру пощастило виграти в лотерею 80 тис. дол. Американець зізнався, що виграш допоможе йому розрахуватися з боргами.

Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області три рази за рік виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз його дочка. Загальна сума виграшу сягнула 1 млн 200 тис. грн.