Амбициозная цель: Украина планирует значительно нарастить производство электроэнергии до 2050 года

Детали

Так, на втором пленуме Центрального комитета Атомпрофсоюза Петр Котин поблагодарил Министра энергетики Германа Галущенко за высокую оценку работы атомной генерации и подчеркнул, что благодаря такому доверию правительства ядерные технологии в Украине будут неустанно развиваться.

Руководитель Энергоатома отметил, что даже несмотря на то, что с сентября 2022 года Запорожская АЭС не производила электроэнергию в объединенную энергосистему Украины, Компания продолжала выполнять возложенные на нее специальные обязанности (ПСО), перечислив почти 78 млрд грн из собственной прибыли, чтобы удерживать "электротариф" низким для населения.

Также Петр Котин подчеркнул, что Энергоатом на основе собственного многолетнего опыта понимает собственную ответственность за развитие атомной энергетики в Украине и способствует возрождению ядерной энергетики в мире.

Кроме того, по словам руководителя НАЭК, государство первым полностью диверсифицировало источники поставок ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000, перейдя от рф к другому поставщику, а сейчас уже завершается изготовление первых партий топлива для энергоблоков типа ВВЭР-440.

"Украина имеет амбициозную цель – существенно нарастить производство электроэнергии до 2050 года благодаря ядерной генерации и возобновляемым источникам", – отметил Петр Котин.

Он также рассказал присутствующим и об актуальных проектах Компании, в частности о строительстве новых энергоблоков, и о создании уникального производства, где будут изготавливать компоненты ядерного топлива для отечественных атомных энергоблоков. Кроме того, Котин отметил перспективы развертывания малых модульных реакторов в Украине.

Отдельное же внимание Петр Котин уделил корпоратизации Энергоатома.

"Она не меняет собственника – 100% акций и дальше будут принадлежать государству и не будут подлежать приватизации. Преимуществ такого изменения много. Корпоратизация, среди прочего, уменьшит административное давление и облегчит сотрудничество с нашими иностранными партнерами, а также позволит улучшить условия труда для работников", – сказал президент НАЭК.

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