Амбициозная цель: Украина планирует значительно нарастить производство электроэнергии до 2050 года

ukru
13 марта, 19:26 • 49350 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105132 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107902 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108057 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101896 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95873 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110438 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131440 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171380 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202493 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 43177 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 38115 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 24381 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 47151 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 26386 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171377 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202492 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144149 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150647 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65670 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103690 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120713 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156389 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163258 просмотра
Актуальное
Амбициозная цель: Украина планирует значительно нарастить производство электроэнергии до 2050 года

Амбициозная цель: Украина планирует значительно нарастить производство электроэнергии до 2050 года

Киев • УНН

 • 851302 просмотра

КИЕВ. 20 мая УНН. Украина имеет амбициозную цель – до 2050 года значительно нарастить производство электроэнергии благодаря ядерной генерации. Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет УНН.

Детали

Так, на втором пленуме Центрального комитета Атомпрофсоюза Петр Котин поблагодарил Министра энергетики Германа Галущенко за высокую оценку работы атомной генерации и подчеркнул, что благодаря такому доверию правительства ядерные технологии в Украине будут неустанно развиваться.

Руководитель Энергоатома отметил, что даже несмотря на то, что с сентября 2022 года Запорожская АЭС не производила электроэнергию в объединенную энергосистему Украины, Компания продолжала выполнять возложенные на нее специальные обязанности (ПСО), перечислив почти 78 млрд грн из собственной прибыли, чтобы удерживать "электротариф" низким для населения.

Также Петр Котин подчеркнул, что Энергоатом на основе собственного многолетнего опыта понимает собственную ответственность за развитие атомной энергетики в Украине и способствует возрождению ядерной энергетики в мире.

Кроме того, по словам руководителя НАЭК, государство первым полностью диверсифицировало источники поставок ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000, перейдя от рф к другому поставщику, а сейчас уже завершается изготовление первых партий топлива для энергоблоков типа ВВЭР-440.

"Украина имеет амбициозную цель – существенно нарастить производство электроэнергии до 2050 года благодаря ядерной генерации и возобновляемым источникам", – отметил Петр Котин.

Он также рассказал присутствующим и об актуальных проектах Компании, в частности о строительстве новых энергоблоков, и о создании уникального производства, где будут изготавливать компоненты ядерного топлива для отечественных атомных энергоблоков. Кроме того, Котин отметил перспективы развертывания малых модульных реакторов в Украине.

Отдельное же внимание Петр Котин уделил корпоратизации Энергоатома.

"Она не меняет собственника – 100% акций и дальше будут принадлежать государству и не будут подлежать приватизации. Преимуществ такого изменения много. Корпоратизация, среди прочего, уменьшит административное давление и облегчит сотрудничество с нашими иностранными партнерами, а также позволит улучшить условия труда для работников", – сказал президент НАЭК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрепление энергетического безвиза: на украинской АЭС возобновили работу воздушной линии

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы