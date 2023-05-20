Амбітна мета: Україна планує значно наростити виробництво електроенергії до 2050 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня УНН. Україна має амбітну мету – до 2050 року значно наростити виробництво електроенергії завдяки ядерній генерації. Про це заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише УНН.
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Так, на другому пленумі Центрального комітету Атомпрофспілки Петро Котін подякував Міністру енергетики Герману Галущенко за високу оцінку роботи атомної генерації та підкреслив, що завдяки такій довірі уряду ядерні технології в Україні невпинно розвиватимуться.
Керівник Енергоатома зауважив, що навіть попри те, що з вересня 2022 року Запорізька АЕС не виробляла електроенергію в об'єднану енергосистему України, Компанія продовжувала виконувати покладені на неї спеціальні обов'язки (ПСО), перерахувавши майже 78 млрд грн з власного прибутку, щоб утримувати "електротариф" низьким для населення.
Також Петро Котін підкреслив, що Енергоатом на основі власного багаторічного досвіду розуміє власну відповідальність за розвиток атомної енергетики в Україні та сприяє відродженню ядерної енергетики у світі.
Крім того, за словами керівника НАЕК, держава першою повністю диверсифікувала джерела постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000, перейшовши від рф до іншого постачальника, а наразі вже завершується виготовлення перших партій палива для енергоблоків типу ВВЕР-440.
"Україна має амбітну мету – суттєво наростити виробництво електроенергії до 2050 року завдяки ядерній генерації та відновлюваним джерелам", – наголосив Петро Котін.
Він також розповів присутнім і про актуальні проєкти Компанії, зокрема про будівництво нових енергоблоків, та про створення унікального виробництва, де будуть виготовляти компоненти ядерного палива для вітчизняних атомних енергоблоків. Крім того, Котін наголосив на перспективах розгортання малих модульних реакторів в Україні.
Окрему ж увагу Петро Котін приділив корпоратизації Енергоатома.
"Вона не змінює власника – 100% акцій і далі належатимуть державі й не підлягатимуть приватизації. Переваг такої зміни багато. Корпоратизація, серед іншого, зменшить адміністративний тиск і полегшить співпрацю з нашими іноземними партнерами, а також дозволить покращити умови праці для працівників", – сказав президент НАЕК.
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