Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год

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“Компания продлила льготные условия для бизнеса из Украины еще на год. Предприниматели не будут платить комиссию в 7–17% за каждый проданный товар”, - сообщил Федоров.

Он отметил, что это решение поможет украинским предпринимателям развиваться, выходить на мировой рынок и делать украинскую продукцию более известной за рубежом.

“Спасибо компании за то, что откликнулась на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го. Поддержка технологических гигантов очень важна для Украины”, - добавил министр.

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