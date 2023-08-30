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Amazon продовжив пільгові умови для українського бізнесу ще на рік

Amazon продовжив пільгові умови для українського бізнесу ще на рік

Київ • УНН

 • 584337 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Amazon дозволив українським підприємцям продавати свої товари на своїй платформі без комісії ще на один рік. Раніше комісія становила від 7 до 17% від вартості кожного проданого товару, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

“Компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар”, - повідомив Федоров.

Він зазначив, що це рішення допоможе українським підприємцям розвиватися, виходити на світовий ринок і робити українську продукцію відомішою за кордоном.

“Дякую компанії за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го. Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України”, - додав міністр.

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