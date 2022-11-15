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Amazon намерена сократить 10 тысяч сотрудников - NYT

Amazon намерена сократить 10 тысяч сотрудников - NYT

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Американская компания Amazon планирует провести массовые сокращения, уволив около 10 тыс. сотрудников на корпоративных и технологических рабочих местах, начиная уже с этой недели. По словам людей, знающих этот вопрос, это станет наибольшим сокращением рабочих мест в истории компании, сообщает УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Как отмечается в основном сократят сотрудников департаментов розничной торговли, кадров и устройств, занимающихся разработкой таких девайсов, как умная колонка Эко.

В целом сокращения коснутся менее 1% глобального персонала Amazon и 3% корпоративных сотрудников (большинство сотрудников компании получают почасовую оплату и работают в многочисленных логистических центрах компании – ред.).

"Запланированное сокращение Amazon во время критического сезона праздничных покупок - когда компания обычно ценит стабильность - показывает, как быстро закисающая глобальная экономика оказывает давление на нее, заставляя сокращать бизнес", - пишет NYT.

Напомним 

Twitter сократил около 3700 человек по электронной почте, чтобы уменьшить расходы после приобретения компании Маском. Многие сотрудники узнали, что потеряли работу после того, как их доступ к общекорпоративным системам, таким как электронная почта и Slack, были внезапно заблокированы.

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