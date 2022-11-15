Amazon має намір скоротити 10 тисяч співробітників - NYT

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Як зазначається переважно скоротять співробітників департаментів роздрібної торгівлі, кадрів та пристроїв, які займаються розробкою таких девайсів, як розумна колонка Еко.

Загалом скорочення торкнуться менш ніж 1% глобального персоналу Amazon й 3% корпоративних співробітників (більшість співробітників компанії отримують погодинну оплату та працюють у численних логістичних центрах компанії - ред.).

"Заплановане скорочення Amazon під час критичного сезону святкових покупок - коли компанія зазвичай цінує стабільність - показує, як швидко глобальна економіка, що закисає, чинить тиск на неї, змушуючи скорочувати бізнес", - пише NYT.

Нагадаємо

Twitter скоротив близько 3700 осіб електронною поштою, щоб зменшити витрати після придбання компанії Маском. Багато співробітників дізналися, що втратили роботу після того, як їхній доступ до загальнокорпоративних систем, таких як електронна пошта та Slack, було раптово заблоковано.