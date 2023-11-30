Украинская команда Monte победила в турнире ESL Challenger Jönköping по CS 2
Киев • УНН
Monte при поддержке FAVBET выиграли свой первый CS 2-ESL Challenger Jönköping 2023, заработав 50 000 долларов и заняв место в 19 сезоне ESL Pro League, а Виктор "sdy" Оруджев был назван MVP. Украинская команда также поднялась на седьмое место в рейтинге HLTV.
Киберспортивная организация Monte, выступающая при поддержке FAVBET, впервые за свою историю победу на LAN-турнире по CS 2 — ESL Challenger Jönköping 2023 в Швеции, передает УНН.
В напряженном гранд-финале формата "Best of 3" украинцы одержали две уверенные победы на картах Vertigo (13:10) и Anubis (19:16), не оставив шанса турецкой команде Eternal Fire.
За победу в турнире Monte получили $50.000 и билет на ESL Pro League Season 19 — крупный офлайн-турнир, который пройдет на Мальте весной 2024 года. В ходе состязания Monte обыграли россиян из Virtus.Pro, а также обошли GamerLegion, которым уступили на Paris Major 2023.
По итогам ESL Challenger Monte улучшили свою позицию в рейтинге HLTV, поднявшись на седьмую строчку и опередив NaVi, а Виктор "sdy" Оруджев из состава команды получил звание MVP как лучший игрок турнира. Это первая в истории награда MVP от HLTV на соревновании уровня челленджера — исключение сделали из-за присутствия на турнире сразу двух команд из мирового топ-10: Monte и Virtus.Pro.
"Когда мы начинали сотрудничество Monte, то говорили, что они имеют огромный потенциал, потому что сочетают талант с профессиональным подходом к развитию и целеустремленностью. Счастливы видеть, что сегодня этот потенциал превращается в реальные победы. Поздравляем ребят и все киберспортивное комьюнити Украины с этим достижением!" — говорят в FAVBET.
Monte — молодая украинская команда, основанная Владимиром "Woro2k" Велетнюком и Дмитрием Вовком, который в этом году вошел в список Forbes "30 до 30". Название организация получила в честь родного города Владимира — Монастырища, что на Черкасщине.
Впервые команда громко заявила о себе, сенсационно заняв пятое место на парижском мейджоре этого года и попав в топ-10 мирового рейтинга. Недавно в команде объявили о расширении и создании нового состава для соревнований в Dota 2.
Украинская команда Monte победила в турнире ESL Challenger Jönköping по CS 2
Monte при поддержке FAVBET выиграли свой первый CS 2-ESL Challenger Jönköping 2023, заработав 50 000 долларов и заняв место в 19 сезоне ESL Pro League, а Виктор "sdy" Оруджев был назван MVP. Украинская команда также поднялась на седьмое место в рейтинге HLTV.
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