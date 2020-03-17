Алкоголь снижает риск развития диабета – китайские ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Регулярное, но умеренное употребление вина или пива снижает вероятность развития диабета и связанных с ним заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Юго-Восточного университета Китая, передает УНН со ссылкой на публикацию в журнале Diabetes.
В исследовании приняли участие 575 человек. Специалисты проанализировали взаимосвязь между потреблением алкоголя и развитие диабета ІІ типа. И констатировали, что умеренное потребление алкоголя улучшает метаболизирование глюкозы, что снижает уровень инсулина.
“Высокий уровень глюкозы, вызванный неспособностью организма реагировать на инсулин, заставляет поджелудочную железу вырабатывать еще больше инсулина. Следовательно, повышается уровень сахара в крови, увеличивается вес, а также повышается устойчивость к инсулину, что в итоге приводит к развитию диабета”, — отметили специалисты.
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Ученые подчеркнули, что речь идет об умеренном потреблении алкоголя.
“Хотя результаты и свидетельствуют о потенциальной пользе употребления алкоголя в умеренных пределах, мы не рекомендуем людям с диабетом II типа рассматривать данные исследования в качестве причины начать пить, если они этого не делают”, — прокомментировал результаты исследования представитель благотворительной британской организации Diabetes UK Дуглас Твенефор.
Как сообщал УНН, по данным некоторых СМИ, китайцы спасались от коронавируса алкоголем.
Напомним, за последние два года цены на алкоголь в Украине выросли на более чем 17%.