Алкоголь знижує ризик розвитку діабету - китайські вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Регулярне, але помірне вживання вина або пива знижує ймовірність розвитку діабету і пов’язаних з ним захворювань. До такого висновку прийшли дослідники з Південно-Східного університету Китаю, передає УНН з посиланням на публікацію в журналі Diabetes.
У дослідженні взяли участь 575 осіб. Фахівці проаналізували взаємозв’язок між споживанням алкоголю і розвитком діабету ІІ типу. І констатували, що помірне споживання алкоголю покращує метаболізування глюкози, що знижує рівень інсуліну.
“Високий рівень глюкози, викликаний нездатністю організму реагувати на інсулін, змушує підшлункову залозу виробляти ще більше інсуліну. Отже, підвищується рівень цукру в крові, збільшується вага, а також підвищується стійкість до інсуліну, що в підсумку призводить до розвитку діабету”, — відзначили фахівці.
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Вчені підкреслили, що мова йде про помірне споживання алкоголю.
“Хоча результати і свідчать про потенційну користь вживання алкоголю в помірних межах, ми не рекомендуємо людям з діабетом II типу розглядати дані дослідження в якості причини почати пити, якщо вони цього не роблять”, — прокоментував результати дослідження представник благодійної британської організації Diabetes UK Дуглас Твенефор .
Як повідомляв УНН, за даними деяких ЗМІ, китайці рятувалися від коронавірусу алкоголем.
Нагадаємо, за останні два роки ціни на алкоголь в Україні зросли на більш ніж 17%.