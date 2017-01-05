Алкоголь является одним из основным факторов риска развития онкологии - ученые

По данным ассоциации, смертность от злокачественных новообразований занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

"Данные онкоэпидемиологии свидетельствуют, что 80-90% случаев раковых заболеваний обусловлены внешними факторами", - говорится в сообщении.

Так, кроме канцерогенных продуктов химической промышленности и других экологических загрязнений под внешними факторами, речь идет об употреблении алкоголя и табакокурения.

По данным ассоциации, алкоголь является одним из факторов риска развития рака. Следовательно, на сегодня экспертами Международной ассоциации по исследованию рака алкоголь отнесен к группе агентов, имеющих канцерогенный эффект (канцерогенез - процесс зарождения и развития опухолей - ред.).

При этом риск развития злокачественных заболеваний растет с увеличением уровня потребления алкоголя.

"Согласно эпидемиологическим данным, около 75% случаев рака пищевода и около 50% случаев рака полости рта, глотки и гортани связаны с употреблением алкоголя. Употребление более четырех доз алкоголя в день (одна доза эквивалентна 10 граммам абсолютного алкоголя) повышает риск развития рака полости рта и глотки в 9 раз, в то время как курение более двух пачек сигарет в день повышает риск развития онкологических заболеваний в 4 раза", - рассказывают в ассоциации.

В ассоциации также отмечают, что до 25% случаев рака молочной железы могут быть обусловлены употреблением спиртных напитков.

"Так, потребление женщинами одной дозы алкоголя в день повышает риск развития рака молочной железы на 20-30%, а потребление более высоких доз повышает риск на 60-70%. Таким образом, даже небольшое количество алкоголя повышает риск развития рака молочной железы", - констатируют в ассоциации.

Ученые рассказывают, что для некоторых видов рака, таких как рак верхнего пищеварительного тракта, алкоголь является непосредственным причинным фактором. Для других - рак печени, рак молочной железы - алкоголь играет не прямую роль, однако усиливает механизмы зарождения и развития опухолей.

Как сообщал УНН, по словам врача-терапевта Василия Нетяженко, алкоголь может стать фактором риска развития онкологии.

Напомним, по данным ВОЗ, на сегодняшний день около 25% от всех случаев смерти от цирроза печени, рака, ССЗ и травм вызваны вредным употреблением алкоголя.

Напомним, по словам народного депутата Д.Силантьева, реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя.

В Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

Так, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий: первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, а работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.

"Все, что мы можем увидеть, - это периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленные выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. Но все это не является системой", - сказал В.Тихонов.

Врач добавил, что системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.