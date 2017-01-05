Алкоголь є одним із основним факторів ризику розвитку онкології – вчені

За даними асоціації, смертність від злоякісних новоутворень посідає друге місце після серцево-судинних захворювань.

“Дані онкоепідеміології свідчать, що 80-90% випадків ракових захворювань зумовлені зовнішніми факторами”, — йдеться у повідомленні.

Так, крім канцерогенних продуктів хімічної промисловості та інших екологічних забруднень під зовнішніми факторами, мова іде про вживання алкоголю і тютюнокуріння.

За даними асоціації, алкоголь є одним з факторів ризику розвитку раку. Відтак, на сьогодні експертами Міжнародної асоціації із дослідження раку алкоголь віднесений до групи агентів, що мають канцерогенний ефект (канцерогенез — процес зародження і розвитку пухлин — ред.).

При цьому ризик розвитку злоякісних захворювань зростає зі збільшенням рівня споживання алкоголю.

“Згідно з епідеміологічними даними, близько 75% випадків раку стравоходу і близько 50% випадків раку порожнини рота, глотки і гортані пов’язані із вживанням алкоголю. Вживання більше чотирьох доз алкоголю в день (одна доза еквівалентна 10 грамам абсолютного алкоголю) підвищує ризик розвитку раку порожнини рота і глотки в 9 разів, у той час як куріння більше двох пачок сигарет в день підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань у 4 рази”, — розповідають у асоціації.

У асоціації також наголошують на тому, що до 25% випадків раку молочної залози можуть бути обумовлені вживанням спиртних напоїв.

“Так, споживання жінками однієї дози алкоголю в день підвищує ризик розвитку раку молочної залози на 20-30%, а споживання більш високих доз підвищує ризик на 60-70%. Таким чином, навіть невелика кількість алкоголю підвищує ризик розвитку раку молочної залози”, — констатують у асоціації.

Вчені також розповідають, що для деяких видів раку, таких як рак верхнього травного тракту, алкоголь є безпосереднім причинним фактором. Для інших — рак печінки, рак молочної залози — алкоголь грає не пряму роль, проте посилює механізми зародження і розвитку пухлин.

Як повідомляв УНН, за словами лікаря-терапевта Василя Нетяженка, алкоголь може стати фактором ризику розвитку онкології.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, на сьогоднішній день близько 25% від всіх випадків смерті від цирозу печінки, раку, ССЗ і травм викликані шкідливим вживанням алкоголю.

Нагадаємо, за словами народного депутата Д.Силантьєва, реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе.

Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Так, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій: первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, а роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників.

“Все, що ми можемо побачити, — це періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, нечисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це не є системою”, — сказав В.Тихонов.

Лікар додав, що системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.