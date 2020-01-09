Алкоголь в Польше подорожал на 10%

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109331 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111529 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110037 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121062 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102879 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106708 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107103 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131727 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130532 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Алкоголь в Польше подорожал на 10%

Алкоголь в Польше подорожал на 10%

Киев  •  УНН

 • 23681 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. С 1 января 2020 года в Польше выросли акцизы на алкоголь и табачные изделия. Об этом пишет издание The Warsaw, передает УНН.

Рост составил около 10 процентов. Так, в результате повышения акцизного налога бутылка водки объемом 0,5 л подорожает в среднем на 1,4 злотых (8,7 грн), банка пива — примерно на 0,06 злотых (38 коп).

Бутылка вина объёмом 0,75 л подорожает примерно на 0,15 злотых (94 коп). А портвейн объёмом 0,5 л вырастет в цене примерно на 0,2 злотых (1,2 грн).

Пачка сигарет в результате повышения акцизного налога подорожает в среднем на 1 злотый (6,2 грн). Цена на сигары может увеличиться примерно на 0,4 злотых (2,5 грн) за единицу.

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Как сообщал УНН, цены на алкогольную продукцию выросли также и в Беларуси. Решение о повышении МРЦ правительство приняло 31 декабря 2019 года.

В Украине, тем временем, КМУ может отменить МРЦ на алкогольные напитки. Такие намерения ранее публично подтвердил министр экономического развития Тимофей Милованов.

По мнению экспертов, МРЦ способствуют тенизации отечественного алкогольного рынка, а также “убивают” прозрачную конкуренцию.

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