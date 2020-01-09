Алкоголь в Польше подорожал на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. С 1 января 2020 года в Польше выросли акцизы на алкоголь и табачные изделия. Об этом пишет издание The Warsaw, передает УНН.
Рост составил около 10 процентов. Так, в результате повышения акцизного налога бутылка водки объемом 0,5 л подорожает в среднем на 1,4 злотых (8,7 грн), банка пива — примерно на 0,06 злотых (38 коп).
Бутылка вина объёмом 0,75 л подорожает примерно на 0,15 злотых (94 коп). А портвейн объёмом 0,5 л вырастет в цене примерно на 0,2 злотых (1,2 грн).
Пачка сигарет в результате повышения акцизного налога подорожает в среднем на 1 злотый (6,2 грн). Цена на сигары может увеличиться примерно на 0,4 злотых (2,5 грн) за единицу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев привлекают экстравагантные алкогольные напитки
Как сообщал УНН, цены на алкогольную продукцию выросли также и в Беларуси. Решение о повышении МРЦ правительство приняло 31 декабря 2019 года.
В Украине, тем временем, КМУ может отменить МРЦ на алкогольные напитки. Такие намерения ранее публично подтвердил министр экономического развития Тимофей Милованов.
По мнению экспертов, МРЦ способствуют тенизации отечественного алкогольного рынка, а также “убивают” прозрачную конкуренцию.