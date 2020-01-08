В Беларуси подорожал алкоголь: так решило правительство

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КИЕВ. 8 января. УНН. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь повысило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Министерство приняло соответствующее постановление 31 декабря 2019 года.

Так, отныне предельная минимальная отпускная цена на этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) установлена в размере 71,73 белорусских рублей (br) за декалитр безводного спирта. Ранее цена составляла 69,33 br.

Также изменились предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепче 28%, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси. Отпускная цена 0,5 л алкогольного напитка крепостью 40% на условиях франко-отправления - 4,89 br (до этого была 4,66 br), розничная (с НДС) - 6,47 br (была 6,17 br).

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Кроме того, постановлением МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли - ред.) от 31 декабря 2019 года установлена предельная минимальная отпускная цена на плодовые крепленые марочные вина улучшенного качества и специальной технологии: за 0,7 л крепостью 18% - 2,99 br.

В Украине, тем временем, заговорили о намерениях отменить МРЦ на алкогольную продукцию.

Такую информацию подтвердил министр экономразвития Тимофей Милованов, однако, когда ожидать такого шага, пока не уточнил.

Причин инициативы про отмену МРЦ называют минимум две. Первая – тенизация алкогольного рынка, чему минимальная розничная цена способствует. Вторая – спиртовая реформа, которая по мнению чиновников МЕРТа, делает наличие МРЦ в стране – нелогичным и ненужным.

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